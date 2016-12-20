12:11

Боец Росгвардии, пропавший на территории Чечни, разыскивается полицией. Об этом сообщает 47News со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

По данным издания, сержант Росгвардии пропал из расположения части на станции «Наурская». Имя бойца не сообщается,из особых примет полицейские назвали родимое пятно на лице.

Из заголовка заметки 47News следует, что военнослужащий разыскивается за дезертирство, в тексте подробностей не приводится. В пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному округу заявили, что не располагают сведениями об инциденте.

О создании Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД президент РФ Владимир Путин объявил в апреле 2016 года. Нацгвардия, которую возглавил Виктор Золотов, подчиняется напрямую главе государства.