14:06

В центре Москвы началось шествие в память об убитом политике Борисе Немцове. Онлайн-трансляцию события ведет телеканал «Дождь».

Практически сразу после начала марша был задержан сопредседатель санкт-петербургского отделения «Солидарности» Константин Ершов, передает «ОВД-Инфо». По данным издания, перед началом шествия у него произошел конфликт с представителями Национально-освободительного движения.

Корреспондент The Guardian Алек Лун сообщил в твиттере, что председателю партии ПАРНАС Михаилу Касьянову плеснули в лицо зеленкой. Журналист Наталья Зотова передает, что провокатора, который это сделал, задержали.

https://twitter.com/ASLuhn/status/835812431205187584

На транспаранте во главе колонны написано: «Мы отдали Россию негодяям, пора возвращать», сообщает в своей трансляции «МК». РБК до этого передало, что полиция изъяла баннер с надписью «Путин – это война», из-за чего было задержано начало марша.

Участники марша пройдут от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова. После шествия все желающие смогут возложить цветы на Большом Москворецком мосту, где Немцов был убит.

К 13:30 мск, по данным «Белого счетчика», на шествие собрались 3,5 тысячи человек (участники начали приходить к месту начала марша с 13:00). На 14:00 мск через рамки прошли 7,7 тысячи человек, а на момент окончания подсчета (к 15:05) – 15,2 тысячи человек. Согласованное число участников марша – 30 тысяч. Акция начнется в 14:00 и закончится в 16:00 мск.

Корреспондент «Эха Москвы» Алексей Нарышкин в твиттере показал, как столичные власти подготовились к проведению шествия. В частности, подъезды к маршу перекрыты двумя рядами самосвалов и поливальных машин. В связи с акцией в центре Москвы ограничено движение транспорта, в том числе общественного.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. По версии следователей, заказчиком и организатором убийства был бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, а исполнителем – бывший боец «Севера» Заур Дадаев.