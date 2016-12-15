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Власти Египта отложили до 1 июля 2017 года повышение стоимости туристических виз с $25 до $60. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.

Ранее предполагалось, что въездная виза в Египет подорожает с 1 марта. Однако представители туристических компаний попросили правительство повременить с этим шагом, так как более дорогие визы нанесут вред уже пострадавшей туротрасли, особенно в низкий сезон (феврале–марте).

Туристический поток в Египет резко сократился после того, как Россия прекратила авиасообщение со страной после теракта на лайнере А321, возвращавшегося из Шарм-эль-Шейха, в октябре 2015 года. После этого стороны начали разрабатывать протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения авиабезопасности, проект которого правительство РФ одобрило 17 февраля 2017 года.

21 февраля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что «дата открытия Египта до сих пор пока не ясна». Она отметила, что у российской стороны еще имеются вопросы к мерам по обеспечению безопасности в египетских аэропортах.