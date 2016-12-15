15:07

На юго-востоке Лондона водитель автомобиля выехал на тротуар и врезался в пешеходов, а затем в стену одного из домов. Пять человек пострадали, сообщает The Telegraph.

Водитель был задержан на месте аварии. Предположительно, он не справился с управлением, но других подробностей газета не приводит.

Все пострадавшие были направлены в больницы. Их состояние не уточняется. Бромли-роуд, на которой случилась авария, остается перекрытой, пока полицейские ведут расследование.

Ранее 26 февраля сообщалось, что в США в Новом Орлеане грузовик, управляемый пьяным водителем, въехал в людей, наблюдавших за парадом Марди Гра; пострадали 28 человек, из которых 21 был госпитализирован. Вечером 25 февраля в немецком Гейдельберге водитель автомобиля, вооруженный ножом, врезался в прохожих; погиб один человек, пострадали двое.