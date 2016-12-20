15:51

В Москве завершился марш в память об убитом политике Борисе Немцове. Как передает корреспондент РИА Новости, участники марша дошли до проспекта Сахарова, сворачивают плакаты и начинают расходиться.

Телеканал «Дождь» в онлайн-трансляции сообщает, что митинга на проспекте Сахарова не будет, многие принимавшие участие в акции поедут на Большой Москворецкий мост, где Немцов был убит, чтобы возложить там цветы.

По данным столичной полиции, в мероприятии приняли участие около пяти тысяч человек, передает «Интерфакс». Согласно подсчетам «Белого счетчика», через магнитные рамки на шествие прошли 15,2 тысячи человек.

https://www.instagram.com/p/BQ-RIlqDHCc/

В самом начале акции неизвестный облил зеленкой председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова, который шел во главе колонны. Кроме того, полицейские задержали сопредседателя санкт-петербургского отделения «Солидарности» Константина Ершова после того, как его стали оскорблять активисты Национально-освободительного движения.

Начало шествия, запланированного на 14:00 мск, несколько задержалось, поскольку полиция изъяла транспарант, где было написано «Путин – это война». Потом участники марша несли в голове колонны баннер с надписью «Мы отдали Россию негодяям, пора возвращать». Также в социальных сетях появлялись фотографии плакатов «Прекратите репрессии в Крыму. Свободу украинским политзаключенным», «Хватит угрожать и воевать. Нет войне», «Россия – это Европа».

Акции в память Немцова также прошли в Воронеже и Ярославле. По данным МВД, в митинге в Воронеже приняли участие около ста человек, в Ярославе – 150 человек. Во второй половине дня 26 февраля начался «марш Немцова» и в Нижнем Новгороде.

https://twitter.com/nnyabloko/status/835829879895638016

Шествие прошло также в Санкт-Петербурге; по оценкам «Фонтанки», на него собрались от 300 до тысячи человек. При этом городские власти дали разрешение только на митинг на Марсовом поле. В Кирове администрация также отказала в проведении марша, поэтому активисты провели 26 февраля пикет, а затем возложили цветы у Вечного огня.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. Следствие считает, что заказчиком и организатором убийства был бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, а исполнителем – бывший боец «Севера» Заур Дадаев.