17:38

Директор архива Мемориального комплекса истории Холокоста «Яд ва-Шем» Роберт Розетт обратился к основателю Amazon Джеффу Безосу с просьбой отказаться от продажи книг, в которых отрицается массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Розетта, «Яд ва-Шем»уже обращался в Amazon с подобными просьбами. Однако в онлайн-магазине отказались приостанавливать продажу спорной литературы, ссылаясь на свободу информации.

В своем письме Розетт выразил надежду, что Amazon пересмотрит свою позицию с учетом последних всплесков антисемитизма в США, в частности, осквернения надгробий на еврейском кладбище в Сент-Луисе. Пока в Amazon на письмо Розетта не ответили.

В конце 2016 года представитель Музея Бремана в Атланте (штат Джорджия) обвинил Google в косвенной наживе на отрицании Холокоста. Он пояснил, что музеям и другим организациям приходится платить поисковику, чтобы в его выдаче по запросу «был ли Холокост» не лидировал сайт неонацистской организации.