18:17

Активист Ильдар Дадин не собирается уезжать из России и в будущем планирует заниматься правозащитной деятельностью. Об этом он рассказал РБК 26 февраля после освобождения из колонии.

«Я предполагал, что уеду из России и что буду призывать других людей последовать моему примеру, потому что здесь творится беспредел. И сейчас я по-прежнему призываю нормальных людей уезжать. А я должен что-то сделать, чтобы прекратить пытки в колониях», – заявил Дадин.

По словам Дадина, сначала он «попробует отдохнуть» от пережитого, а затем будет «добиваться привлечения к ответственности статистов, которые творят все это».

«В колонии я не видел смысл дальше сопротивляться и жить. Но потом я узнал, что моя борьба с пытками кому-то нужна и важна. В первую очередь мне именно это больше всего помогало. И я благодарен тем, кто сопереживал мне», – подчеркнул активист.

Верховный суд РФ 22 февраля отменил приговор Дадину и постановил выпустить его на свободу. Тогда же жена активиста Анастасия Зотова выражала надежду, что он согласится уехать из страны, поскольку она опасалась нового уголовного преследования в отношении мужа.

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