19:47

Федеральное бюро расследований (ФБР) давно назвало публикации в СМИ о связях администрации президента США Дональда Трампа с Россией «чушью». Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс в эфире телеканала ABC.

Она подчеркнула, что это «собственные слова» представителей ФБР, и (поскольку они грубые) она просит за них прощения у своей матери. Когда ведущий программы напомнил Хакаби-Сандерс, что официально в ФБР такие публикации никак не комментировали, она несколько раз сводила разговор к другим темам.

В ходе разговора Хакаби-Сандерс также прокомментировала отказ Трампа от участия в ежегодном торжественном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Она заметила, что «если герл-скаут забрасывает ваш дом яйцами, вы вряд ли будете покупать у нее печенье», а также подчеркнула, что нынешний президент США избирался «не для того, чтобы проводить свое время с журналистами и знаменитостями».

Заметка дополняется.