26 февраля, 23:10

Обвинения в госизмене в отношении сотрудников ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, а также топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова были предъявлены на основании показаний, данных основателем платежного сервиса ChronoPay Павлом Врублевским в 2010 году. Об этом Reuters сообщил бизнесмен и подтвердил источник, близкий к следствию.

Врублевский рассказал агентству, что арест по делу о госизмене был инициирован его показаниями. Согласно им, обвиняемые передавали секретные данные американской компании Verisign и другим коммерческим организациям, которые служили в качестве посредников между подозреваемыми и спецслужбами США.

Представитель Verisign сообщил агентству, что полученная информация не была секретной.

«Ничего из описанного Павлом Врублевским в действительности не происходило», – сказала аналитик компании Кимберли Зенз, знакомая Стоянова.

Владелец ChronoPay проходил обвиняемым по делу о DDoS-атаке на сайт своего конкурента, платежной системы Assist в 2010 году. В результате атаки на несколько дней оказалась заблокирована продажа электронных билетов на сайте «Аэрофлота», крупнейшего клиента компании.

Летом 2011 года Врублевский был арестован по ходатайству следственного управления ФСБ. В июле 2013 он получил два с половиной года тюрьмы, но был условно-досрочно освобожден в мае следующего года.

Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявили обвинения в государственной измене в пользу США 1 февраля. Дело ведет Следственное управление ФСБ, детали не разглашаются. В конце февраля подозреваемые пожаловались на нарушения, допущенные при продлении ареста. Однако Московский окружной военный суд отклонил их жалобу.

Ранее 26 февраля стало известно, что четвертым фигурантом дела о государственной измене в ФСБ является офицер Георгий Фомченков.