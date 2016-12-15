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Лондонская фондовая биржа (LSE) заявила, что ее предложение об объединении с франкфуртской Deutsche Boerse вряд ли будет одобрен Европейской комиссией. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Еврокомиссия потребовала от LSE продать долю в торговой платформе фиксированного дохода MTS. Однако совет директоров Лондонской биржи заявил, что не может удовлетворить новые требования антимонопольного регулятора.

«Основываясь на позиции комиссии, LSE считает, что регулятор вряд ли одобрит сделку», – говорится в заявлении биржи.

При этом компания сообщила, что продолжит предпринимать шаги для получения одобрения регуляторов.

LSE и Deutsche Boerse договорились об объединении в марте 2016 года. Стороны рассчитывали провести слияние в конце 2016-го – начале 2017-го года. В результате сделки могла быть образована одна из крупнейших мировых бирж с капитализацией около $30 млрд.

После референдума в Великобритании, на котором большинство жителей страны проголосовали за выход из Евросоюза, биржи Лондона и Франкфурта заявили, что от планов по объединению отказываться не будут.

В начале февраля 2017 года стало известно, что власти Германии начали расследование в отношении главы франкфуртской биржи Deutsche Boerse Карстена Кенгетера по подозрению в инсайде.