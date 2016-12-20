В последние недели в СМИ, как грибы после дождя, появляются планы мирного урегулирования на Украине. Их адресаты – прежде всего американская администрация Дональда Трампа и нынешние и будущие руководители Франции и Германии.

Все инициативы объединяют три момента: 1) стремление решительно выйти за неработающий формат минских договоренностей сентября 2014 и февраля 2015 года; 2) инициаторами оказываются украинские политики и эксперты, в той или иной степени ориентированные на старые политические элиты Украины времен Леонида Кучмы и Виктора Януковича (последний сам выступил с «мирным планом» в письме Трампу и интервью западными СМИ 21 февраля); 3) содержание «инициатив», хоть и не полностью, отвечает интересам части российской политической элиты, ориентированной на завершение бесплодной геополитической конфронтации с Западом.

Все это происходит на фоне военного обострения на Донбассе, указа Владимира Путина о признании Россией ряда документов ДНР/ЛНР и жестких заявлений Сергея Лаврова в Мюнхене о безальтернативности Минских соглашений. При этом Москва, разумеется, отрицает какую-либо роль в продвижении альтернативных «планов урегулирования». Но ощущение какой-то дипломатической игры с целью зондирования «условий сделки» остается.