08:09

Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получил мюзикл «Ла-Ла Ленд». Трансляцию вручения кинопремии вел телеканал ABC news.

Картина обошла фильмы «Прибытие», «Лев», «Любой ценой» «Скрытые фигуры», «Лунный свет», «По соображениям совести», «Манчестер у моря», «Ограды».

«Ла-Ла Лэнд» также получил премии за работу режиссера, художников-постановщиков и оператора. Картина была награждена за лучший саундтрек и песню (City of stars).

«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил «Манчестер у моря», адаптированный – «Лунный свет».

Лучшую мужскую роль, по версии киноакадемии, сыграл Кейси Аффлек в «Манчестер у моря». Помимо него в номинации были были представлены Дензел Вашингтон, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен и Эндрю Гарфилд. Премию за лучшую женскую роль получила Эмма Стоун, сыгравшая главную героиню в «Ла-Ла Ленд». На это звание также претендовали Мерил Стрип, Изабель Юппер, Рут Негга, Эмма Стоун, Эми Адамс и Натали Портман.

«Оскар» за роль второго плана в фильме «Лунный свет» получил Махершала Али. Лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис, снявшаяся в фильме «Ограды». Это ее третья номинация и первая победа.

Лучшим фильмом на иностранном языке признана лента Асгара Фархади «Коммивояжер». Однако режиссер отказался прибыть на церемонию вручения в знак протеста против указов президента США Дональда Трампа по ужесточению иммиграционного законодательства.

Лучшим документальным фильмом в 2017 году, по версии киноакадемии, стала картина «О.Джей: Сделано в Америке». Семичасовая лента Эзры Эдельман рассказывает историю легендарного американского футболиста, осужденном за убийство. Лучшим короткометражным документальным фильмом назвали «Белые шлемы» о добровольцах в Сирии.

«Зверополис» победил в категории «Лучший анимационный фильм». В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» победу одержал «Песочник» Алана Барилларо.

«Отряд самоубийц» получил награду за «Лучший грим и прически». Победителем в номинации «Лучший дизайн костюмов» стала Коллин Этвуд за работу в картине «Фантастические твари и где они обитают»

Статуэтку «Оскар» в категории «Лучший монтаж звука» взяла картина «Прибытие». «Лучшее сведение звука», как и «Лучший монтаж», достались фильму Мэла Гибсона «По соображениям совести».

Премию за «Лучшие визуальные эффекты» получил фильм «Книга джунглей».

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