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Более 100 надгробий были разрушены на еврейском кладбище в Филадельфии, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление полиции.

Об акте вандализма на кладбище полиции рассказал один из посетителей. Утром 27 февраля он обнаружил, что три надгробия его родственников были опрокинуты.

Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон назвал инцидент «шокирующим», и отметил, что случай является «поводом для беспокойства».

За неделю до этого, 21 февраля, на еврейском кладбище в пригороде Сент-Луиса произошел аналогичный инцидент. Агентство отмечает, что там было разрушено более 150 надгробий.

Директор архива Мемориального комплекса истории Холокоста «Яд ва-Шем» в Иерусалиме Роберт Розетт обратился к основателю Amazon Джеффу Безосу с просьбой отказаться от продажи книг, в которых отрицается массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны. В своем письме Розетт выразил надежду, что Amazon пересмотрит свою позицию с учетом последних всплесков антисемитизма в США.