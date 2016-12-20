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«Роснефть» представила в Минэкономразвития оценку стоимости своих активов в Чечне для последующей продажи. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, цена 51% акций «Грознефтегаза» может составить 12,5 млрд рублей. Эта сумма складывается из рыночной стоимости активов (по оценке аудиторской компании PwC, 11,8 млрд рублей), а также затрат на проект нефтеперерабатывающего завода в размере 725 млн рублей.

Выход «Роснефти» из Чечни стал итогом затянувшегося процесса передачи республике активов «Чеченнефтехимпрома» (ЧНХП). Об этом в апреле 2016 года глава региона Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Роснефть» настояла на рассмотрении своего варианта раздела чеченских нефтяных активов.

Ранее правительство предлагало схему, согласно которой имущество «Чеченнефтехимпрома», которым пользуется «Грознефтегаз», должно было быть внесено в рамках приватизации в уставный капитал «Роснефтегаза». В обмен на это Минэкономразвития собиралось исключить 100% акций ЧНХП из приватизационной программы и передать Чечне.

В качестве еще одного варианта рассматривалось сохранение имущества ЧНХП в аренде у «Роснефти» при передаче Чечне земельного участка для строительства завода аккумуляторов. Издание отмечает, что ясности с реализацией проекта завода нет. Поэтому наиболее вероятной схемой стала продажа «Роснефтью» всех активов в Чечне.

В правительстве должны будут проверить и утвердить оценку активов компании. Однако по словам источника «Коммерсанта», сделка вышла на «финишную прямую».