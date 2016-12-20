Два года назад Сергей Кириенко был одним из немногих официальных лиц, решившихся прийти на церемонию прощания с Борисом Немцовым. Для руководителя госкорпорации это был, очевидно, непростой шаг, и надо отдать должное тогдашнему главе «Росатома», что его чиновничья осторожность отступила тогда перед человеческим чувством – именно Борису Немцову нижегородский комсомольский работник Кириенко в свое время был обязан своей карьерой сначала на областном, а потом и на федеральном уровне.

Вторую годовщину убийства Немцова Кириенко встречает на новой должности – он теперь занимает кремлевский кабинет, в котором до него сидели Вячеслав Володин и Владислав Сурков. Теперь в сферу ответственности Кириенко по должности входит вся внутренняя политика Кремля. Вся, то есть и активист, который плеснул Михаилу Касьянову в лицо зеленкой – за него тоже отвечает Кириенко.

Сейчас почему-то входит в моду такая точка зрения, что радикальные прокремлевские движения наподобие НОДа или SERBа – это какая-то самостоятельная сущность, живущая по собственной программе и даже раздражающая власть, в том числе и персонально Владимира Путина – их никто об этом не просит, а они устраивают свои пикеты у редакций (от РБК до ВГТРК!), драки на оппозиционных митингах и вообще плевать хотели на всех. Но нет никаких оснований считать, что это правда. Конечно, никаких самостоятельных прокремлевских сущностей в российской политике нет в принципе – об этом могут рассказать, например, активисты партии «Другая Россия», по своим взглядам уже довольно заметно приблизившиеся к НОДу, но до сих пор не вычеркнутые из давно составленных списков врагов государства – они воюют против Украины в Донбассе, открывают «музеи Новороссии», их лидер Эдуард Лимонов пишет в несколько прокремлевских изданий с абсолютно прокремлевских позиций, при этом полиция продолжает громить и обыскивать их штабы и даже «музеи Новороссии», а некоторые партийные активисты продолжают отбывать свои тюремные сроки по надуманным поводам.