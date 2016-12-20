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Следственный комитет России предложил увеличить срок расследования по экономическим делам с двух до четырех месяцев. Об этом пишут «Ведомости».

В рамках таких дел следователям приходится работать с большим массивом документов. Также много времени тратится на прокурорский надзор и судебный контроль, отмечают в ведомстве. В результате на предварительное следствие остается от полутора месяцев до 16 дней.

В СК также предлагают разрешить продление расследования по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях на шесть месяцев, а по обычным делам – на три месяца вместо двух.

Кроме того, ведомство считает необходимым уточнить статус следователя. Сейчас следователь «играет на стороне обвинения», при этом он обязан собирать не только обвинительные, но и оправдательные доказательства. В том числе он должен прекратить преследование, если имеются существенные сомнения в виновности подозреваемого.

Предприниматели, опрошенные изданием, считают, что эта мера может привести к усилению давления на бизнес. Расследование экономических дел и так нередко тянется годами.