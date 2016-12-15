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Президент США Дональд Трамп распорядится при подготовке бюджета на следующий год учесть значительное увеличение оборонных статей расходов.

Об этом пишут The New York Times (NYT), AP и Reuters со ссылкой на информированные источники. По сведениям изданий, расходы на Пентагон вырастут за счет сокращения финансирования других министерств.

Как уточняет NYT, «на десятки миллиардов долларов» сократят бюджет Министерства по охране окружающей среды.

По данным AP, в планах Трампа не предусмотрено «значительное сокращение» программы социального обеспечения (Social Security) и медицинского страхования (Medicare).

Как добавляет Reuters, министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News сказал, что администрация Трампа не будет добиваться сокращения бюджетов указанных программ.

AP уточняет, что распоряжения, касающиеся бюджета, Трамп направит профильным ведомствам 27 февраля. Планы по расходам бюджета должен будет одобрить Конгресс.

В начале февраля AP сообщило, что Пентагон предоставил Конгрессу свой проект бюджета, который предполагает рост военных расходов на $30 млрд. Их военное ведомство планирует потратить на новую бронетехнику, реактивные истребители и подготовку военных.

Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял о необходимости увеличить военный бюджет США. Reuters напоминает, что также Трамп говорил о «национальной цели» достичь экономического роста 4% в год, планы, которые будут представлены Конгрессу, предполагают рост 2,4%.