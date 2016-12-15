09:28

Vimpelcom Ltd. (владеет «Билайном») решила сменить название на Veon, говорится в отчете компании за четвертый квартал 2016 года.

Этот вопрос акционеры обсудят на внеочередном собрании 30 марта. Как уточняется в сообщении Vimpelcom, смена названия «подчеркивает стремление компании ускорить стратегию запуска интернет-платформы Veon к концу 2017 года».

В ноябре 2016 года итальянский оператор Wind, который принадлежит Vimpelcom и гонконгскому Hutchison, запустил мессенджер Veon. Он позволяет обмениваться сообщениями и звонить, но пользователи не платят оператору за трафик, как в случае с другими мессенджерами.

К концу 2017 года, по планам Vimpelcom, мессенджер будет доступен для 200 млн клиентов. Как сказали «Ведомостям» два человека, знакомые с деталями, Veon запустят в том числе в России. Сервис, считают в компании, поможет справиться с оттоком клиентов.

По итогам последнего квартала прошлого года выручка Vimpelcom составила $2,3 млрд, что на 2,5% больше, чем в четвертом квартале 2015 года. В России выручка сократилась на 1,5% до $1,1 млрд.

Заметка дополняется.