10:11

Сын главы Нацгвардии Виктора Золотова Роман Золотов займется строительством нового здания для школы акробатического рок-н-ролла «Хамовники», за которую выступала Катерина Тихонова.

Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источник в московской мэрии. Как уточнил собеседник издания, Роман Золотов работает в правительстве Москвы с августа 2016 года. В феврале 2017-го он стал заместителем главы Департамента спорта и туризма.

Новый комплекс для «Хамовников» построят на улице Трехгорный вал, стоимость проекта – 528,3 млн рублей. Старое здание, в котором также располагаются три музыкальных школы, снесут.

В московском Депаратаменте культуры «Медузе» сообщили, что не знают о строительстве нового объекта, переезд музыкальных школ мэрия не планирует.

Как пишет «Медуза» в расследовании, тендер на строительство нового комплекса для школы «Хамовники» власти Москвы объявили в феврале 2017 года. В здании предполагаются залы спортивной гимнастики и акробатики, хореографии, помещения для тренировок, городских и региональных соревнований.

Также проект предусматривает гостиничные номера для спортсменов из других городов и автостоянку. Общая площадь здания – 5 тысяч квадратных метров.

Итоги тендера подведут 20 марта, старое здание должны снести в октябре 2017, новый корпус предполагается построить к концу 2018-го.

В октябре 2016 года московская мэрия объявила конкурс на строительство Центра акробатического рок-н-ролла комплекса «Жаворонки». Центр будут строить на базе «Хамовников», стоимость контракта – 2 млрд рублей.

Reuters и Bloomberg называют Катерину Тихонову дочерью президента РФ Владимира Путина. Сам Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, говорили, что она относится к личной жизни президента.