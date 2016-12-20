11:00

Минфин в апреле выпустит облигации федерального займа (ОФЗ) для физических лиц, заявил глава министерства Антон Силуанов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Народные облигации» будут выпускать раз в полгода, ежегодный объем составит 20–30 млрд рублей. Приобрести бумаги можно будет через Сбербанк и «ВТБ 24», уточнил министр. Срок обращения ОФЗ – три года.

Доходность бумаг, как сказал Силуанов, составит 8,5% годовых, передает «Прайм». Минфин готов расширить перечень банков, через которые будут продаваться ОФЗ, добавил министр. За один выпуск инвесторы смогут купить бумаги на сумму от 30 тысяч рублей до 25 млн рублей.

«Ведомости» отмечают, что выпустить ОФЗ для физлиц Минфин предлагал в середине 2015 года, но займ так и не осуществили в том числе из-за высоких банковских комиссий.

По данным газеты, облигации, которые готовят к выпуску, не будут обращаться на вторичном рынке. Продать другому человеку бумагу нельзя, также нельзя проводить с ней транзакции, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник.

Владельцы ОФЗ смогут досрочно предъявить их к выкупу, чтобы сохранить накопленный доход, нужно владеть бумагами минимум год.

Сейчас физлица могут покупать ОФЗ только через брокерский счет или схемы доверительного управления, уточняют «Ведомости». По данным Московской биржи, ежемесячно в интересах физлиц сделок с ОФЗ заключается на 100 млрд рублей.

«Столыпинский клуб», который возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, в сентябре 2016 года предлагал «план неотложных мер» для восстановления российской экономики. В нем среди прочего упоминались ОФЗ для физлиц на 1 трлн рублей.