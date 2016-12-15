11:17

Организаторами убийства свободного брата лидера КНДР Ким Чен Нама являются сотрудники двух северокорейских министерств. Об этом заявили в парламенте Южной Кореи, ссылаюсь на информацию спецслужб страны, передает Reuters.

Спецслужбы Южной Кореи подозревают в организации убийства Ким Чен Нама восемь северокорейцев, четверо из которых являются сотрудниками Министерства госбезопасности КНДР, а еще двое – Министерства иностранных дел страны.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпур 14 февраля: его отравили у стоек регистрации веществом нервно-паралитического действия. В Минздраве Малайзии заявили, что смерть брата лидера КНДР наступила в результате «сильного паралича», причиной которого стало вещество VX, относящееся к химическому оружию.

По делу об убийстве задержали четырех подозреваемых, позже сотрудники правоохранительных органов потребовали допросить также сотрудника посольства КНДР и работника авиакомпании Air Koryo.

Камеры, расположенные в аэропорту, зафиксировали, как сотрудник посольства КНДР в день убийства провожал подозреваемых. Гражданки Индонезии и Вьетнама, которые были задержаны по делу об убийстве, заявили, что считали, будто они участвуют в розыгрыше.