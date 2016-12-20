11:42

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Самарской области, который с помощью самодельной взрывчатки планировал взорвать автомобиль с полицейскими. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах региона.

По данным ФСБ, молодой человек 1997 года рождения был завербован «Исламским государством» (ИГИЛ). Его задержали 21 февраля.

При обыске у него обнаружили изготовленное из бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы – металлические шарики.

Источник «Интерфакса» уточнил, что задержанный хотел «приурочить» теракт к 23 февраля «для наибольшего резонанса и, как следствие, признания со стороны зарубежных покровителей».

В середине декабря ФСБ провела в Самаре спецоперацию против ИГИЛ, были задержаны два предполагаемых сторонника террористической группировки. Сообщалось, что речь идет о гражданах республик Средней Азии.