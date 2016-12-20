13:43

Суд в Орловской области повторно отказал в условно-досрочном освобождении Олегу Навальному, осужденному по делу «Ив Роше». Об этом сообщил его брат, политик Алексей Навальный.

Адвокат Навального на заседании отметил, что его подзащитный передал колонии более 500 книг «разрешенного характера».

https://twitter.com/navalny/status/836136930307878913

Представители колонии зачитали данные о взысканиях, полученных Навальным. В их числе были взыскания за хлебные крошки на столе, сон в 5 утра, доклад не по форме и разговоры с заключенными после отбоя.

В июне 2016 года Навальному также было отказано в УДО. Ранее стало известно, что перед заседанием суда он получил несколько новых взысканий.

Приговор по делу «Ив Роше», обвиняемыми по которому проходили братья Алексей и Олег Навальные, был вынесен в декабре 2014 года. Суд приговорил Олега Навального к 3,5 годам колонии, Алексей Навальный получил условный срок. Сами они настаивали на своей невиновности и называли дело политически мотивированным.