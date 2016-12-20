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12:51

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC), которая более 80 лет обрабатывает голоса членов Американской киноакадемии, извинилась за ошибку на вручении премии «Оскар», когда лучшим фильмом по ошибке сначала назвали не «Лунный свет», а «Ла-Ла Лэнд». Об этом сообщает CNBC.

«Мы искренне извиняемся перед “Лунным светом”, “Ла-Ла Лэндом”, Уорреном Битти, Фэй Данауэй и зрителями “Оскара” за ошибку, допущенную во время объявления награды за лучший фильм», – говорится в заявлении компании.

Как объяснили в PwC, ведущим ошибочно выдали конверт другой категории, и когда это было обнаружено, ошибку немедленно исправили. «Сейчас мы расследуем, как это могло произойти, и глубоко сожалеем об этом», – заявили в PwC.

Премию «Оскар» за лучший фильм получила картина «Лунный свет». Во время церемонии вручения кинопремии победителем в этой номинации сначала был объявлен «Ла-Ла Лэнд», но позже выяснилось, что это произошло по ошибке.

«Ла-Ла Лэнд» стал победителем в шести номинациях «Оскара»: за работу режиссера, композитора, оператора, художников-постановщиков за лучшую песню, а сыгравшая в мюзикле Эмма Стоун получила награду как лучшая актриса.