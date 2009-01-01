Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева сделать свою супругу Мехрибан вторым лицом в государстве, наследующим высший пост в случае, если с ним произойдет непоправимое, заслуженно стало хитом политических новостей далеко за пределами Азербайджана. Я подозреваю даже, что есть страны в мире, жители которых, услышав эту новость и увидев лицо 52-летней красавицы, ставшей политической наследницей своего венценосного супруга, впервые услышали название этого государства и бросились искать его на карте.

Более того, думаю, что лидеры феминистских организаций по всему миру будут вдохновлены решимостью азербайджанского президента так высоко поднять статус женщины и жены, подав замечательный пример мужчинам далеко за пределами Южного Кавказа.

Еще больше будет посрамлена этим решением та часть мира, где привыкли считать, что в странах с населением, большинство которого исповедует ислам, женщине невозможно достичь таких высот.