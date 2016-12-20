«Нет прививок – нет пособия» – под таким слоганом в Австралии проходит массовая кампания по стимулированию населения к вакцинации детей. По ней родители, отказавшиеся прививать своих детей по неуважительным причинам, лишаются детского пособия в размере до 15 тысяч австралийский долларов (664 тысячи рублей) в год и налоговых льгот. Уважительными при этом считаются реально существующие медицинские противопоказания, перечень которых невелик. С начала 2016 года, когда программа была запущена, в ее эффективности было много сомнений. Ее критиковали за чрезмерную жестокость и принудительный характер – ведь по закону родители имеют право выбирать, делать ребенку прививки или отказаться. Однако итоги первого года оказались неплохими: удалось привить дополнительно 200 тысяч детей в возрасте до 5 лет, а лишенными пособия оказались родители 143 тысяч детей. То есть многие родители легко отказались от своих антипрививочных убеждений, когда за них оказалось нужно платить.

Справедлив ли такой подход? Можно ли считать его нарушением права на свободный выбор, закрепленного в традиционной формуле «мой ребенок – что хочу, то и делаю»? Нет, и многочисленные холивары по этому поводу, как правило, совершенно упускают важную часть проблемы. Дело в том, что вакцинирование здорового ребенка – это не только забота о здоровье конкретного ребенка, но и вклад в общий, популяционный иммунитет. По-настоящему эффективное противостояние инфекциям – дело сугубо коллективное. Самая простая аналогия – стена щитов, где каждый воин прикрывает не только себя, но и товарища слева. Если бойцов много и у каждого в руке щит, пробить такой строй практически нереально. За ним могут укрыться те, у кого нет щита – дети с реальными, а не надуманными противопоказаниями к вакцинации, для которых любая инфекция может оказаться смертельной. Примерно 5–7% защитить таким образом вполне реально, но когда щиты начинают бросать остальные, дыры в популяционном иммунитете становятся слишком опасными.