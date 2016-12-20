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Премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал ситуацию на рынке труда как стабильную и объявил о победе над безработицей в стране. Об этом он заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», – сказал глава правительства.

При этом Медведев признал, что ближайшие пять лет будут непростыми для российского рынка труда. Как он пояснил, речь идет не о безработице, а о дефиците квалифицированных рабочих рук, который, по мнению премьера, связан с демографическим провалом 1990-х годов.

Глава правительства также рассказал, что в плане действий правительства на 2017–2025 годы, проект которого пока обсуждается, предполагается заложить ряд шагов для наиболее эффективного использования имеющихся трудовых ресурсов, а также для привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

На форуме Медведев также объявил, что России удалось справиться с кризисными явлениями, вызванными проблемами в мировой экономике. «Сегодня уже можно твердо сказать – мы со всеми этими вызовами научились справляться. Падение валового внутреннего продукта прекратилось», – сказал он.