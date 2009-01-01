15:21

Минфин предлагает установить для бюджетного правила цену на нефть $40 за баррель и корректировать ее с учетом инфляции в США. Такое заявление сделал глава министерства Антон Силуанов, передает «Прайм».

«То есть мы на период несколько лет должны учитывать этот параметр на прогноз показателя инфляции в долларовом выражении», – сказал министр.

Силуанов добавил, что новое бюджетное правило может начать действовать с 2019–2020 годов, сообщает «Интерфакс».

По словам главы Минфина, власти хотят «дать определенный сигнал, что бюджетная политика будет строиться исходя из таких подходов и принципов, что мы не будем создавать риски в зависимости от изменения цен на нефть».

Бюджетное правило предусматривает перечисление доходов от нефти в Резервный фонд в случае, если цена на нее превышает определенный уровень.

Предыдущее правило действовало в 2013–2015 годах, после снижения нефтяных цен его приостановили. Силуанов напомнил, что сейчас бюджетное правило «частично применяется».

В 2012 году Минэкономразвития предлагало индексировать цену на нефть, установленную в рамках бюджетного правила, на показатель мировой инфляции. В Минфине от этого предложения отказались.