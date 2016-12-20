16:58

Стихийный мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве мешает обеспечивать безопасность москвичей и туристов. Об этом заявили в пресс-службе Государственного бюджетного учреждения «Гормост», передает «Интерфакс».

«Большой Москворецкий мост – памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москве-реке», – заявили в в пресс-службе.

Как пояснил собеседник агентства, цветы и другие атрибуты полностью убирать не будут, но их большого скопления не допустят, чтобы поддерживать памятник культурного наследия в надлежащем состоянии.

Мемориал на месте убийства Немцова зачистили в ночь на 27 февраля. Как рассказала в своем твиттере активистка Надежда Митюшкина, на его месте оставили только три ведра с цветами.

Заметка дополняется.