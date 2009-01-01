Правительство рассматривает возможность дать операторам связи налоговые преференции в связи с необходимостью выполнять нормы «законов Яровой». Об этом в эфире РБК ТВ заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «Интерфакс».
«Можно найти источники для таких инвестиций, но мы рассматриваем и предложения по поддержке компаний, предоставление им ряда преференций, в том числе налоговых», – сказал вице-премьер.
По его словам, решение, нужны ли поправки к законам, примут «в ближайшие недели».
Речь идет о компенсации расходов на хранение данных: по «антитеррористическому» пакету законов, операторы связи и провайдеры должны будут от полугода до трех лет хранить содержание переписки и звонков пользователей.
Эти нормы вступят в силу с 1 июля 2018 года, телекоммуникационные компании неоднократно говорили, что их выполнение очень дорого и технически сложно, в том числе из-за объема информации, которую придется хранить.
В январе Минкомсвязи заявляло, что договорилось с силовиками о возможности снизить объем хранения данных по «законам Яровой» в 10 раз.
Как сказал Дворкович, вариант хранения полного объема данных «в краткосрочной перспективе не рассматривается», сообщает ТАСС. Вице-премьер уточнил, что решение, в каком объеме хранить информацию, нужно принимать, когда будет достигнут «определенный уровень технологии обработки данных».
Как писали «Ведомости», вступление в силу пункта о хранении информации могут отложить до 2019 года. Это могут сделать, если соответствующие нормы проверят в рамках пилотного проекта на сетях одного из сотовых операторов.