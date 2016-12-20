17:05

Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего сенатора Сергея Попельнюхова к 7 годам колонии общего режима по делу о хищении миллиарда рублей у «Рособоронэкспорта». Об этом сообщает «Интерфакс».

Попельнюхова признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупно размере. Вину экс-сенатор не признал.

По данным следствия, Попельнюхов с февраля 2010 года по июнь 2011 года похитил у корпорации деньги, которые должны были пойти на строительство в Венесуэле заводов по производству АК-103.

Подрядчиком было предприятие «Стройинвестинжиниринг СУ-848», которое возглавлял Попельнюхов.

Как считает следствие, бывший сенатор перевел полученные по контракту деньги на счета подконтрольных предприятий, чтобы те смогли расплатиться по кредитам. После этого денег на строительство завода не хватило.

Прокуратура просила для Попельнюхова 8 лет колонии, «Рособорнэкспорт» требовал взыскать с него 1 млрд рублей. Бывшего сенатора арестовали в июне 2015 года. В Совете Федерации Попельнюхов представлял Белгородскую область с 2003 по 2006 год.