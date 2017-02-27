18:07

МТС весной 2017 года начнет тестировать бесплатный интернет в нескольких российских регионах, пишут «Ведомости».

В обмен на бесплатный трафик абонентам придется смотреть рекламу. За просмотр 30-секундного ролика пользователь получит 100 мегабайт.

Как сообщил вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич, пилотный проект запустят в Волгоградской, Кировской, Кемеровской, Омской и Тамбовской областях.

Его реализуют вместе с «Яндексом», который будет делить с оператором доходы от рекламы, сказал «Ведомостям» официальный представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Детали сотрудничества и стоимость размещения рекламы стороны не раскрывают. Бесплатный интернет – часть стратегии оператора по обнулению стоимости услуг, добавляет РБК.

В мае 2016 года президент МТС Андрей Дубовсков заявил, что сотовым операторам «стыдно брать» с абонентов деньги, и «в среднесрочной перспективе» услуги связи должны стать бесплатными.