Журнал The New Yorker опубликовал анонсированное расследование о Владимире Путине и Дональде Трампе. Это статья Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы «Трамп, Путин и новая холодная война» из мартовского номера, на обложке которого название издания впервые напечатано кириллицей – «The Нью-Йоркер». На ней же изображены Владимир Путин и Дональд Трамп. Российский президент представлен в образе Юстаса Тилли, культового персонажа журнала, который появился на его первой обложке в 1925 году, Трамп изображен в виде бабочки. Обложка этого номера с прошлой недели активно распространялась пользователями соцсетей, сам текст был опубликован только в понедельник. О чем в нем рассказывается?

О практиках времен холодной войны

Первая часть расследования посвящена описанию «активных мероприятий» времен холодной войны – речь идет о секретных операциях по взаимной дискредитации с целью повлиять на расклад сил. Советская разведка поддерживала левые движения и распространяла слухи о США – например, о том, что СПИД создали американские спецслужбы или о том, что американское правительство причастно к убийству Мартина Лютера Кинга. ЦРУ стремилось добиться смены власти на Кубе, в Иране, в Бразилии, Чили и других странах. Чтобы не допустить прихода левых к власти, использовались деньги, пропаганда, а иногда и насилие. Некоторые практики тех лет, в частности, информационные вбросы с целью дискредитировать партнера, активно используются и сейчас.

О Путине и его интересе к выборам в США

Для Путина «цветные революции» в странах бывшего СССР, получившие поддержку Запада, и восстания периода «арабской весны» стали звеньями одной цепи, пишет The New Yorker. Он обвинял Соединенные Штаты и непосредственно Хиллари Клинтон в поддержке протестов на Болотной площади (доказательств этому никогда предъявлено не было).

Президентская кампания 2016 года в США представляла для Путина большой интерес. Он ненавидел Обаму, который ввел санкции против России. Но альтернатива в виде Хиллари Клинтон, по его мнению, была еще хуже. Зато Трамп начал лестно отзываться о Путине еще в 2007 году, вспоминает The New Yorker. Тогда бизнесмен объявил, что Путин «отлично работает над восстановлением имиджа России». В 2013 году, накануне поездки в Россию, куда Трамп привез конкурс «Мисс Вселенная», бизнесмен в своем твиттере задался вопросом, станет ли Путин его новым лучшим другом, если они встретятся в Москве (подробности этого визита в публикации не приводятся). Во время президентской кампании Путин и Трамп продолжали обмениваться комплиментами.

О бездействии Обамы

The New Yorker описывает, как скверно американские власти оказались готовы к возможному вмешательству России в процесс выборов. О причастности Москвы к атакам на компьютерные серверы Демократической партии администрация Обамы узнала только летом 2016 года. Но от резких ответных мер Белый дом воздержался, опасаясь, что это будет выглядеть как поддержка одного из кандидатов на выборах. К тому же рейтинги Клинтон тогда были выше, чем у Трампа. В итоге Обама, по словам источника в руководстве США, решил занять сдержанную позицию.

Так, в октябре 2016 года в силовых структурах США обсуждали, чем ответить России – компроматом на российских чиновников (включая информацию о банковских счетах) или хакерскими атаками. Но решили, что публичных обвинений в адрес РФ будет достаточно. Уже после выборов госсекретарь Джон Керри предложил создать комиссию из представителей демократов и республиканцев, чтобы расследовать обвинения против России. По его задумке, ее следовало создать по образцу рабочей группы, которая была образована после терактов 11 сентября 2001 года. Но и это предложение Обама отверг, опасаясь, что республиканцы используют работу такой комиссии как возможность развернуть кампанию против своих соперников.

Окружение Клинтон теперь возмущается бездействием бывшего президента. «Что если бы Барак Обама тогда выступил в Овальном кабинете и сказал: нас атакуют, Россия посягнула на самое ценное, что у нас есть, демократию, я этого так не оставлю, – рассуждает один из ее советников. – Большинство американцев восприняли бы это серьезно. Мы не должны перекладывать на кого-то вину за поражение на выборах. Но все равно мне не понятно, почему Белый дом не забил тревогу».