19:14

Видеостриминговый сервис Twitch (принадлежит Amazon) начнет продавать видеоигры, сообщается в блоге ресурса. Онлайн-магазин заработает весной 2017 года.

Услуга будет доступна повсеместно, игры можно будет оплачивать через учетную запись Amazon. Пользователи смогут купить игры от двух десятков разработчиков, среди них Ubisoft, Double Fine Games, Telltale Games, Vlambeer и другие.

Основной контент Twitch – стриминг видеоигр. Как отмечает Bloomberg, сервис зарабатывает на рекламе и подписке: пользователь платит $5 в месяц за каждый канал, на который подписывается.

Это позволяет ему общаться в чатах с другими пользователями и стримерами, обычный просмотр бесплатен.

Как сказали опрошенные Bloomberg аналитики, продажа игр на Twitchбудет популярна у разработчиков, поскольку позволит им «превратить бесплатных геймеров в тех, которые платят».

Онлайн-ритейлер Amazon купил Twitch в 2014 году за $970 млн. По данным самого Twitch, ежемесячная аудитория сервиса достигает 100 млн зрителей.