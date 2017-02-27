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Завершение программы по сносу пятиэтажек в Москве потребует изменения действующего законодательства. Об этом РБК заявил глава Минстроя Михаил Мень.

По его словам, министерство совместно с правительством разрабатывает инициативу, которая изменит «подход к принципам переселения». Идея может быть реализована в виде поправок в закон «О статусе столицы Российской Федерации», которые внесут в Госдуму в текущую весеннюю сессию.

Конкретная суть поправок не раскрывается.

«За последние 10 лет это будет самый масштабный проект не только по Москве, но и по стране. Это смелое, разумное и правильное решение», – сказал глава Минстроя, комментируя программу.

Мень добавил, что рассчитанный на 15–20 лет проект «даст мощный толчок отрасли», так как за это время нужно будет переселить людей из «25 млн квадратных метров жилья». Глава Минстроя также рассказал о планах давать новые квартиры «в аналогичном районе или близком к территории прежнего проживания». Объем финансирования программы «пока не определен», уточнил он.

Ранее эксперты оценили затраты на завершение сноса хрущевок и переселения из них 1 миллиона 600 тысяч человек в примерно 2,5 трлн рублей. Депутат Мосгордумы Андрей Клычков предположил, что для реализации планов понадобятся частные инвестиции.

21 февраля закончить соответствующую программу поручил президент Владимир Путин. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что проект будет реализован в 2017–2018 годах.

Как позднее заявили в пресс-службе мэра Москвы, подготовка законопроекта о демонтаже хрущевок будет длительной, поэтому главная задача мэрии – его детальная проработка до конца 2017 года.