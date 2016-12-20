23:00

Разработавшая веб-браузер Firefox компания Mozilla купила сервис отложенного чтения Pocket, говорится на сайте компании.

Pocket фактически станет «дочкой» Mozilla, но команда разработчиков продолжит развивать проект автономно. Сумма сделки не раскрывается.

Как следует из сообщения, аудитория проекта ежемесячно превышает 10 млн пользователей на, в том числе, iOS и Android, которые сохранили более 3 млрд единиц контента.

The Verge отмечает, что приобретение Pocket поможет Mozilla привлечь пользователей мобильных устройств, что для компании «исторически» непросто: браузер Firefox появился на iOS лишь к концу 2015 года, до этого компания потратила «годы» на неудачную разработку собственного смартфона. С 2015 года Pocket по умолчанию используется в Firefox как сервис для отложенного чтения, добавляет издание.

Сервис был запущен в 2007 году, он позволяет сохранять контент для отложенного просмотра. За время существования Pocket привлёк $14,5 млн инвестиций.