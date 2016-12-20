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Глава Минтруда Максим Топилин в интервью РБК заявил о «рукотворности» дефицита пенсионной системы России из-за дополнительных функций Пенсионного фонда страны (ПФР) и льгот правительства на тариф страховых взносов.

«ПФР выполняет непенсионные функции: администрирует, допустим, материнский капитал, различные выплаты, например региональные социальные доплаты к пенсиям или софинансирование региональных программ по строительству социальных учреждений», – рассказал Топилин.

Он добавил, что трансферты в ПФР из бюджета также связаны с льготами правительства для малого бизнеса и IT-отрасли, которые позволяют работодателям отчислять по тарифу страховых взносов 22% вместо 26%. По его словам, ежегодное продление льготы приводит к потере пенсионной системой «почти 500 млрд рублей» в год. Как уточнил Топилин, в случае отсутствия льгот «не было бы никакой несбалансированности».

«Если вы уберете все трансферты, которые не связаны с выплатой пенсий, и трансферты по льготам, вы увидите, что трансфертов никаких нет. Все обеспечивают страховые взносы», – резюмирует глава Минтруда.

Отвечая на вопрос об индексации пенсий, Топилин заявил, что средства на индексацию формируются тогда, когда отчисления с зарплат растут быстрее инфляции. Впервые этого не произошло в 2015 году, тогда пришлось взять из бюджета «инфляционный трансферт», и здесь можно говорить о небольшой «чистой помощи бюджета».

В 2016 году, добавляет глава Минтруда, пенсии проиндексировали лишь на 4% [при инфляции 12,9%], что привело к решению правительства о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей. Из федерального бюджета на эту выплату взяли 221,7 млрд рублей.