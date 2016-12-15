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Американская компания SpaceX готовится в 2018 году отправить двух космических туристов в недельный полет вокруг Луны. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Из него следует, что эти два человека, чьи имена не раскрываются, уже сделали «значительный депозит» и их физические тренировки начнутся в этом году. Полет будет осуществлен на корабле Dragon 2 с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy. Первые тесты Dragon 2 и Falcon Heavy также запланированы на 2017 год.

Как отмечается в сообщении, в дальнейшем NASA будет эксплуатировать корабль для транспортировки людей на Международную космическую станцию, хотя первый полет корабля на МКС будет произведен в «автоматическом режиме» – без людей на борту. Использование придуманного для перевозки людей Dragon 2 – «важный этап» на пути к полету человека на Марс.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск рассказал о программе компании по колонизации Марса, и в частности – о своем желании поселить на Марсе миллион человек, чтобы «спасти человечество от гибели».

В январе 2017 года SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 после ее взрыва в сентябре, которая позже выведет на орбиту десять американских спутников Iridium NEXT.