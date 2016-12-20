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Visa разработает начала разработку программы привилегий для держателей премиальных карт. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента новых продуктов Visa в России Антон Красненков.

Он не раскрыл изданию деталей, но заявил, что компания также работает над новой программой лояльности, которая, возможно, будет встроена в процессинг платежной системы.

Красненков указал на необходимость конкурировать с российской платежной системой «Мир» и подчеркнул, что Visa «собирается инвестировать в Россию».

По словам Красненкова, сейчас компания практически определилась с размером инвестиций и количеством людей для реализации новых идей.

Как сообщил газете один из банкиров, в Visa давно хотят сделать программу лояльности и распространить ее на все банки, но все заканчивается программами для отдельных банков. Собеседник добавил, что на продвижение такого проекта компания дает банку несколько сотен тысяч долларов.

Программа лояльности Visa существует с 2008 года, и с тех пор не менялась, дополнил другой собеседник издания. Подобные программы могут увеличить оборот карт на 25–30%, отмечает газета.

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил «Ведомостям», что у карт «Мир» будет уникальная программа лояльности для клиентов, согласно которой клиент на сайте «Мира» сам сможет выбрать торговую точку, в которой он хочет получать скидку.

Гендиректор платежной системы Mastercard Алексей Малиновский не стал говорить, изменилась ли стратегия компании после появления «Мира», но выразил мнение, что лояльность к бренду держится не только за счет существующих у компании программ, но и благодаря бесконтактной оплате и возможности пользоваться сервисами мировых кошельков – Apple Pay и Samsung Pay.

В феврале «Ведомости» также писали о начале тестирования транзакций карт «Мир» при помощи сервиса безопасности 3D Secure, права на который принадлежат Visa. По расчетам газеты, карту потенциально получат около 30–40 млн человек, а всего в России эмитировано около 250 млн карт.

Ранее стало известно, что ЦБ поручил подготовить банкоматы к приему карт к первому марта.