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Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Самарской области Николай Меркушкин и руководитель Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко могут уйти в отставку до конца 2017 года. Об этом говорится в докладе политконсультанта Валентина Бианки, на который ссылается «Коммерсантъ».

Автор доклада называет Миклушевского из-за его конфликтов с местными элитами, коррупции в окружении и сложными отношениями с полпредом. По мнению Бианки, Меркушин, в свою очередь, уйдет из-за скандально проведенных выборов, конфликтности, возраста и протеста населения. Полтавченко могут сменить из-за тех же элитных конфликтов, относительно невысокого рейтинга, регулярных митингов и «низкоэлекторальной» победы на личных выборах. Отмечается, что благодаря «сильным покровителям» и «личным отношениям с президентом» у Полтавченко большой, но не безграничный кредит доверия.

Согласно исследованию, в следующие полтора года свои посты также могут покинуть еще 18–20 губернаторов.

Анализируя причины последних отставок, Бианка сравнивает средний возраст покинувших пост и пришедших им на смену руководителей и получает разницу в 21 год. Причем новые губернаторы не только более молоды, но и, как правило, не состоят в «Единой России», отмечает он. Исследователь пишет, что схема «обновления элит» присутствует в отставках 2017 года и будет функционировать дальше.

Другим важным фактором Бианка называет результаты федеральных выборов. Регионы, в которых сменились губернаторы, на выборах Госдумы 2016 года отстали по явке от среднего уровня по стране на 8% и на 10% по результату «Единой России».

Также в преддверии президентских выборов смещаются те, кто «наносит выборам ущерб прежде всего своим рейтингом, невозможностью контролировать ситуацию в силу войны с элитными кланами». Тем не менее, руководители, увольнение которых может нанести урон из-за «чрезмерной замкнутости ситуации в регионе на них», останутся. В качестве примера приводятся Чечня и Кемеровская область.

Ранее в феврале свои посты покинули губернаторы Пермского Края, Бурятии, Рязанской области, Карелии и Новгородской области.