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«Роснефть» заинтересована в получении участков на шельфе Мексики, сообщает «Комерсантъ».

По информации газеты, компания завершает изучение участков, конкурс на которые пройдет в июне нынешнего года. Ссылаясь на комиссию по углеводородам Мексики, издание пишет о розыгрыше 15 контрактов на условиях соглашения о разделе продукции на участки в Мексиканском заливе.

Сообщается, что в тендер компания войдет в консорциуме с ExxonMobil, так как, по словам собеседника «Коммерсанта», «риски слишком высоки». В прошлом году «Роснефть» и ExxonMobil уже совместно изучали американский сектор залива, но отказались от разведки 20 участков, не обнаружив там коммерческих запасов. Тогда оператором с 70% был Exxon, и, как отмечает Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research, в этом году российская компания скорее всего тоже не будет оператором. Ждать больших запасов от мексиканского шельфа не стоит, добавляет Нестеров.

Как рассказывает другой источник газеты, из-за санкций «Роснефть» не может претендовать на глубоководный шельф, участки на суше ее не интересуют, и поэтому компания исследует только мелководье.

До «Роснефти» заинтересованность в Мексике проявлял только ЛУКОЙЛ, получивший 50% в операторе проекта Аматитлан. На последнем тендере в декабре 2016 года консорциум ЛУКОЙЛа и Eni, подав заявку на один из глубоководных блоков, проиграл, предложив низкую цену, уточняет издание.

По словам Нестерова, ЛУКОЙЛ фактически был первой российской компанией, представлявшей интересы частного бизнеса за рубежом, сейчас его место заняла «Роснефть», которая стремится расшириться в Америке, поскольку у нее есть проекты в Венесуэле, на Кубе, в Бразилии.