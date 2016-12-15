06:21

Южная Корея обращалась к России с просьбой перехватить четырех северокорейских граждан, подозреваемых в причастности к убийству сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, но получила отказ. Об этом со ссылкой на дипломатический источник пишет «Чунан Ильбо».

По информации издания, полиция Малайзии установила, что наблюдавшие за убийством четверо граждан КНДР покидали страну рейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Чтобы не пустить их в Пхеньян, спецслужбы Южной Кореи обращались к России с просьбой задержать подозреваемых.

Российская сторона отказалась и позволила им покинуть страну, так как в тот момент, «на начальной стадии» расследования, у России не было причин задерживать граждан Северной Кореи по просьбе Южной Кореи, уточняет газета.

Отмечалось, что у покинувших Малайзию граждан КНДР обычные, а не дипломатические паспорта. По утверждению задержанной по подозрению в убийстве гражданки Индонезии, эта группа предложила ей поучаствовать в съемках скрытой камерой для розыгрыша, пообещав за это 90 долларов.

27 февраля Южная Корея назвала организаторами убийства Ким Чен Нама сотрудников двух северокорейских министерств. Сообщалось, что всего спецслужбы Южной Кореи подозревают 8 граждан КНДР, четверо из которых – сотрудники Министерства госбезопасности КНДР, еще двое – Министерства иностранных дел страны.

Ким Чен Нама отравили в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. В Минздраве Малайзии позже заявили, что смерть наступила в результате «сильного паралича», причиной которого стало вещество VX, относящееся к химическому оружию.

По делу об убийстве задержали четырех подозреваемых, позже сотрудники правоохранительных органов потребовали допросить также сотрудника посольства КНДР и работника авиакомпании Air Koryo.