08:46

Голосовой помощник Alexa от Amazon научится идентифицировать разных пользователей по их голосам. Об этом пишет The Time со ссылкой на источники.

По информации издания, над этой возможностью Amazon работает с лета 2015 года. Опция имеет рабочее название Voice ID. Предполагается, что Alexa будет с помощью этой функции выполнять определенные команды, отданные конкретным человеком.

Например, таким образом можно будет разрешить покупку товаров на Amazon только владельцу аккаунта на сайте ритейлера.

Как уточняет The Verge, голосовой помощник поддерживает несколько профилей пользователей и доступ к покупках через пин-код. Однако, отмечает издание, с возможностью распознавания голоса эти функции станут легче и доступнее.

https://www.youtube.com/watch?v=LEz9AU9c2qQ

Пользователи Alexa неоднократно сообщали о случайно сделанных через голосового помощника покупках на Amazon или в других онлайн-магазинах.

Это происходит, к примеру, когда с приложением «разговаривают» дети. В начале 2017 года в Далласе шестилетняя девочка таким образом заказала дорогой кукольный дом.