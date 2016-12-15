09:40

Число усыновленных иностранцами российских детей за четыре года сократилось в три раза. Об этом сообщил председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев, передает ТАСС.

«В 2016 году судами вынесено 13,5 тысячи решений об усыновлении. При этом приоритет усыновления российскими гражданами выдерживается. За год вынесено 430 решений об усыновлении иностранными гражданами – в три раза меньше, чем в 2013 году», – сообщил Лебедев.

Председатель ВС добавил, что «приоритет российского усыновления реализуется в полной мере», сообщает «Интерфакс». По словам Лебедева, «усыновление, в том числе и международное, допускается исключительно в интересах детей».

В России с 2013 года действует «закон Димы Яковлева», который запрещает гражданам США усыновлять российских детей.

Его приняли после того, как в 2008 году в штате Вирджиния погиб двухлетний Дмитрий Яковлев (после усыновления – Чейс Харрисон), которого приемный отец оставил в автомобиле на жаре.

В январе 2017 года Европейский суд по правам человека назвал этот закон дискриминирующим, Россия пообещала обжаловать это решение.