10:10

Жители Дагестана «бегут в Москву» из-за плохого социального обеспечения, заявил глава республики Рамазан Абдулатипов. По его словам, оно в регионе «на 60% ниже», передает RNS.

«Мы говорим, что мы “кормим Кавказ”, а в течение десятилетий республики региона занимают последние места по бюджетному обеспечению, – сказал Абдулатипов. – Получается, мы веками закладываем кризис».

Говоря о промышленности, глава республики сравнил уровень развития этой отрасли с уровнем позднего феодализма.

«А в начале XX века было 7%. Если мы по промышленности опустились на феодальный уровень, то возрождается Средневековье, нас захлестнуло невежество», – считает Абдулатипов.

В октябре 2016 года министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил о необходимости изменить имидж Северного Кавказа и перестать считать его дотационным регионом.

Как сказал министр, «Кавказ умеет зарабатывать деньги и как мы говорили – Кавказ может кормить Россию».