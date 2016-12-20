11:08

Глава Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев согласен с идеей отменить уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах, передает РИА Новости.

«Если говорить о моей личной точке зрения, то я согласен», – сказал Лебедев.

Он уточнил, что это не позиция ВС, поскольку суд этот вопрос коллегиально не обсуждал. Как передает «Интерфакс», в Минюсте РФ готовы скорректировать Уголовный кодекс, если об этом попросит правительство.

Верховный суд 22 февраля отменил приговор активисту Ильдару Дадину, которого в 2015 году осудили на 2,5 года колонии по статье 212.1 УК РФ. Дадин вышел на свободу 26 февраля.

Пересмотра приговора потребовал Конституционный суд (КС) РФ, до этого он признал конституционной соответствующую статью УК. Вместе с тем, КС заметил, что только сам факт многочисленных нарушений на митингах не может быть уголовно наказуем.

Статья 212.1 УК действует с 2014 года, Дадин стал первым осужденным по ней. В ноябре 2016 года активист пожаловался на пытки в карельской колонии. СК и ФСИН заявили, что не нашли доказательств его заявлениям. После этого Дадина перевели в ИК-5 Алтайского края.

После освобождения активист сообщил, что планирует заниматься правозащитной работой и не намерен уезжать из России.