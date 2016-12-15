Прошедший 2016 год стал поворотным для общественного отношения к сахару. Одна за другой статьи, а затем и книга научного журналиста Гэри Таубса «Дело против сахара» («The case against sugar») доказывали: именно сладкое, а не жирное, как мы привыкли думать, является врагом нашему здоровью №1; предубеждение же против жирной пищи чаще всего ничем не подтверждается. Сахар провозгласили «новым табаком». Всемирная организация здравоохранения призвала правительства ввести дополнительные налоги на сладкие напитки с целью «борьбы с эпидемией ожирения и диабета», а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США) объявило, что обяжет производителей указывать количество добавленного сахара в их продукции.

Потребители услышали сообщение. Исследования, проведенные в США, показывают, что если вплоть до 2014 года большинство считало самой вредной составляющей своего рациона жир, то сегодня этот титул перешел к сахару: сократить его потребление стремятся 65% опрошенных. Все это, конечно, стало большой проблемой для производителей, причем не только сладостей – те или иные подсластители содержатся в 74% продуктов и напитков, продаваемых в магазинах. Чтобы решить ее, компании включились в квест по поиску ингредиентов, которые могли бы заменить сахар и при этом были бы «натуральными» и не испортили вкус продуктов. О том, как идут их дела и можем ли мы рассчитывать на более «здоровую» или хотя бы менее вредную пищу, пишет Fortune Magazine в мартовском выпуске.