11:27

Суд удовлетворил ходатайство активистки «Другой России» Таисии Осиповой об условно-досрочном освобождении, сообщила «Медиазоне» адвокат Светлана Сидоркина.

Осипова должна выйти из колонии 28 февраля. В 2011 году Осипову приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном обороте наркотиков.

Позднее суд высшей инстанции пересмотрел приговор и назначил Осиповой 8 лет, гособвинение запрашивало четыре года, напоминает «Медиазона». Осипова утверждала, что наркотики ей подбросили, по ее словам, уголовное дело – попытка давления на ее мужа, Сергея Фомченкова.

Фомченков, пишет «Медиазона», сейчас руководит отрядом «Интербригады» на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

Заметка дополняется.