11:40

К журналистке, бывшему члену московской ОНК Зое Световой пришли с обыском. Об этом сообщила ее адвокат Анна Ставицкая.

По словам сына Световой Тимофея Дзядко, обыск связан с «делом ЮКОСа» и «Открытой Россией» (Светова сотрудничает с «Открытой Россией»).

https://twitter.com/openrussia_org/status/836498458341216257

По данным организации, обыск, вероятно, связан с основным «делом ЮКОСа» (№18–41–03). Эту информацию подтвердил источник «Интерфакса», который уточнил, что происходящее «носит технический характер».

«Обыски у Световой проводятся по делу “ЮКОСа”, это обычная рутинная процедура, которая не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом. Обычная техническая работа. Много шума из ничего», – сказал собеседник агентства.

Как позднее уточнила Ставицкая, силовики «перекачивают информацию с разных компьютеров и смотрят документы».

https://twitter.com/mich261213/status/836504422494666753

В ноябре 2016 года, как сообщала «Медиазона», у сотрудников «Открытой России» также прошел обыск по делу «ЮКОСа». Координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова отрицала эту информацию.

Вместе с тем, Баронова говорила, что сотрудников организации допрашивали по тем же делам, с которыми были связаны обыски в «Открытой России» в апреле 2015 года. Полиция искала в офисе агитационные материалы, которые, предположительно, призывали к экстремистским действиям.

В декабре того же года СК заподозрил «Открытую Россию» в легализации похищенных Ходорковским денег, в связи с этим в офисе движения и квартирах сотрудников также прошли обыски.