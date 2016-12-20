Сессия сочинского Инвестиционного форума (сегодня завершил работу), посвященная финансированию инфраструктурных проектов в России, казалось, не сулила собравшимся ничего, кроме скуки. Публика терпеливо готовилась послушать заезженную пластинку о важности строительства в стране современных автодорог и высокоскоростных железнодорожных магистралей и неотложности обновления фондов ЖКХ. А ведь еще предстояла пленарка с выступлением премьера, назначенная, как водится, после обеда, от чего зал будет непреодолимо клонить в сон.

Один из спикеров и завсегдатаев форума Сергей Беляков – до публичного покаяния за замораживание накопительной части пенсий россиян он, напомним, работал в Министерстве экономического развития, а теперь выступает главным лоббистом НПФ – поделился с аудиторией прогнозом предстоящего спектакля.

– Кто-нибудь из присутствующих здесь испытывает хоть какие-то иллюзии по поводу того, что будет сказано в ходе пленарного заседания? Мне, например, известно почти дословно все, что будет сказано: надо жить хорошо, создавать условия для развития. Развитие, экономической рост для нас – это все, и поэтому нужно совершенствовать условия и институты.

Но не одному Белякову хотелось вдохнуть жизнь в казенное мероприятие. Глава ВТБ Андрей Костин, обычно сглаживающий острые углы, не постеснялся напомнить сидящим рядом министру транспорта Максиму Соколову и главе «Росавтодора» Сергею Кельбаху о текущих достижениях дорожного хозяйства страны.

– По развитию транспортной инфраструктуры мы находимся где-то на уровне Габона, – заметил Костин, непосредственно до этого критиковавший государство за несоразмерно малые инвестиции и слабость нормативной базы.

– Круто, – отреагировал модератор сессии Альберт Еганян (его компания InfraONE консультирует Минтранс и РЖД). Судя по всему, он рассчитывал совсем на другую тональность беседы.

По выражению лиц некоторых участников сессии было видно, что те приняли фразу вставшего не с той ноги госбанкира за грубую шутку. Но то была не шутка, а мнение авторитетных экспертов Всемирного экономического форума, который Костин посещает не реже сочинского.